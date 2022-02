Digitale: Chery (StMicroelectronics), mercato dei chip potenzialmente enorme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accade tutto questo ma non ci sarà il sorpasso "perché anche nel mondo dell'informatica e delle comunicazioni ci sono trend che vanno a velocità doppia rispetto alla crescita del settore. Pensate alla 'realtà aumentata', al Metaverso su cui investe Facebook, al cloud, all'intelligenza artificiale. Sono megatrend che hanno contribuito a causare la carenza di chip a livello globale per la loro accelerazione che ha sorpreso molti. È un mercato potenziale enorme, che nel 2030 varrà più di mille miliardi di dollari". Tra i vostri investimenti maggiori c'è quello di Agrate Brianza, che lavorerà wafer, cioè fette di silicio su cui vengono 'incisi' i microchip, da 300 millimetri di diametro, mentre oggi si lavorano quelli da 200 millimetri. "Nei 2018 abbiamo deciso che Agrate sarebbe stato un grande stabilimento, quello che chiamiamo 'mega fab', perché all'epoca vedevamo già chiari i segnali di domanda in grande crescita. Adesso vogliamo andare alla velocità massima consentita dai processi manifatturieri. Quest'anno attrezziamo lo stabilimento con le macchine per la produzione, le prime sono già arrivate, e facciamo i test sui prodotti con i clienti". "Nella seconda metà del 2022 - conclude Chery - la prima linea di industrializzazione sarà pronta. Poi, nel 2023, l'obiettivo è crescere come capacità produttiva di 500 wafer ogni trimestre, per arrivare a metà della capacità complessiva, ossia 4.000 wafer a settimana, per il 2024. A quel punto avremo investito ad Agrate oltre due miliardi di dollari". (Res)