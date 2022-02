Ucraina: “Ft”, Ue valuta piani d’emergenza per fronteggiare crisi energetica e migratoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea sta lavorando per proteggere i consumatori dalla potenziale crisi energetica che potrebbe sorgere in caso di escalation militare fra Russia e Ucraina. Lo riferiscono fonti diplomatiche comunitarie al quotidiano britannico “Financial Times”, secondo cui si stanno valutando misure di emergenza per far fronte ai rischi derivanti dall'aumento dei prezzi del gas, da una possibile crisi migratoria e dalle minacce alla sicurezza informatica qualora la Russia decidesse di invadere l'Ucraina. La priorità di questi piani di emergenza europei è poter fronteggiare qualsiasi riduzione dei flussi di gas dalla Russia, che in quanto principale fornitore d'Europa rappresenta circa il 40 per cento delle importazioni. La Commissione europea, quindi, sta valutando potenziali interventi temporanei per indebolire il legame tra i prezzi record del gas e il costo dell'elettricità all'ingrosso in caso di crisi del gas, una misura che i leader dell'Ue hanno accantonato alcuni mesi fa nonostante l’aumento record dei prezzi dell'elettricità. (segue) (Rel)