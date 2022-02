Ucraina: “Ft”, Ue valuta piani d’emergenza per fronteggiare crisi energetica e migratoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'agenzia dell'Ue per la regolamentazione dell'energia, peraltro, l'introduzione di strumenti come i massimali dei prezzi metterebbe a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento costringendo alcuni fornitori a chiudere l'attività. Secondo le fonti del “Financial Times”, i piani a breve termine per affrontare una crisi includerebbero anche la garanzia di maggiori flussi di gas naturale liquefatto dai grandi Paesi produttori. Questi programmi d’emergenza dovrebbero essere presentati il mese prossimo attraverso delle visite dei rappresentanti della Commissione nelle capitali europee il mese prossimo, ma non si può escludere la convocazione di un vertice straordinario qualora la Russia dovesse intensificare la sua minaccia a livello militare. Le fonti del “Ft”, sottolineano che le consultazioni si concentreranno anche sulla gestione di eventuali flussi di rifugiati dall'Ucraina verso i Paesi vicini dell'Ue, come Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania che condividono un confine con l'Ucraina. (Rel)