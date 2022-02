© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, incontrerà oggi a Washington il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, per discutere in particolare delle tensioni tra Ucraina e Russia. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, nei colloqui giocherà “un ruolo centrale” il gasdotto Nord Stream 2, che collega Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. (Geb)