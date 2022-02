Germania: Covid, ministro Economia Habeck frena su allentamento restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, frena sull'allentamento delle restrizioni per il contenimento del Covid-19 in Germania. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'esponente dei Verdi ha dichiarato: “Naturalmente, serve una prospettiva di apertura, ma l'allentamento deve arrivare al momento giusto”. Al riguardo, Habeck ha evidenziato che l'ondata della variante Omicron del coronavirus “non è ancora stata infranta” in Germania. (Geb)