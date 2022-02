Infrastrutture: Usa, nuovi fondi a spagnole Acs e Ohla per sistema ferroviario Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio che comprende le imprese di costruzione spagnole Acs e Ohla riceverà un ulteriore finanziamento di 1,2 miliardi di euro per la costruzione di un sistema ferroviario leggero nell'area metropolitana di Washington, negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Expansion", il budget iniziale era di 1,743 miliardi di euro, ma ora il governo ha deciso di approvare una modifica dell'accordo in modo che l'importo finale sarà di 3 miliardi di euro in seguito all'aumento del prezzo dei materiali da costruzione per le continue carenze e interruzioni nella catena di approvvigionamento. In questo modo, i responsabili del trasporto pubblico di Washington si assicurano che il progetto sarà portato a termine come previsto, indipendentemente dall'incertezza che sta causando l'inflazione nel settore delle costruzioni in tutto il mondo. Secondo la Confederazione nazionale delle costruzioni spagnola (Cnc), la crisi delle materie prime ha già portato alla paralisi di quasi 500 lavori per un totale di 230 milioni di euro e secondo l'associazione questo potrebbe compromettere la ripresa economica del paese. (Spm)