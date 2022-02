Russia: attivista Kaljapin lascia Comitato contro la tortura dopo minacce subite da Kadyrov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista russo per i diritti umani Igor Kaljapin si è dimesso da presidente del Comitato contro la tortura, dopo che negli ultimi giorni era stato minacciato dal leader ceceno Ramzan Kadyrov. Kaljapin ha dichiarato che la sua decisione è stata motivata da disaccordi con i colleghi sulle "priorità di azione". L'attivista e diversi giornalisti di opposizione avevano criticato la vicenda inerente l'ex giudice Saydi Yangulbaev, perseguitato insieme alla sua famiglia dalle autorità cecene, per via del fatto che suo figlio Ibragim è l'amministratore di pagine social che criticano apertamente i vertici della repubblica autonoma caucasica. In particolare Kadyrov ha definito Kalyapin e la giornalista della rivista "Novaja Gazeta", Elena Milashina, "terroristi" e "complici dei terroristi", invitando le forze dell'ordine russe ad arrestarli. Successivamente, manifesti diretti contro Kaljapin sono stati appesi sul portone d'ingresso dell'edificio e sulla porta dell'appartamento di Nizhnij Novgorod, dove vive sua madre. Igor Kaljapin ha fondato il Comitato contro la tortura nel 2000, attivo anche nel controllare il rispetto dei diritti umani in Cecenia. Nel dicembre 2014 l'ufficio dell'associazione a Grozny è stato vandalizzato. (Rum)