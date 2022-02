Ue: Regling (Mes), il Patto di stabilità e crescita deve essere riformato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Patto di stabilità e crescita dell'Ue “deve essere riformato”, perché “l'aumento del limite del debito avrebbe un senso per l'economia”. Inoltre, “il contesto economico è cambiato” dall'introduzione delle norme di bilancio dell'Ue, con i tassi di interesse della Banca centrale europea (Bce) “costantemente più bassi” di allora che comportano una notevole modifica. È quanto affermato dal direttore del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), Klaus Regling, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung” per il 30mo anniversario del trattato sull'Unione economica e monetaria. L'intesa, nota come trattato di Maastricht, venne firmata il 7 febbraio 1992. Secondo l'economista tedesco, i livelli di debito degli Stati membri dell'Eurozona possono essere “superiori a quanto si pensasse durante i negoziati di Maastricht 30 anni fa a causa dei bassi tassi di interesse” della Bce. Regling ha quindi evidenziato che, “se la Commissione europea dovesse continuare a chiedere che alcuni governi mirino al 60 per cento” nel rapporto tra debito e Pil, ciò non sarebbe soltanto “politicamente difficile”. Vi sarebbe, infatti, anche “un costo anche per la crescita”. (segue) (Geb)