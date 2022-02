Ue: Regling (Mes), il Patto di stabilità e crescita deve essere riformato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al riguardo, il direttore del Mes ha avvertito: “Richiedere qualcosa di doloroso, che non è necessario sul piano economico, alla fine non avrà successo”. Secondo Regling, “non è possibile determinare scientificamente se il nuovo obiettivo” del debito debba essere “con esattezza il 90 o il 100 o il 105 per cento” del Pil . “Questa è una decisione politica”, ha sottolineato l'economista tedesco. Allo stesso tempo, Regling ha affermato che il limite del 3 per cento del deficit previsto dal Patto di stabilità e crescita dell'Ue dovrebbe continuare ad applicarsi in “linea di principio”. In singoli casi, ha infine dichiarato il direttore del Mes, i governi dovrebbero essere autorizzati a superare tale soglia “se la Commissione europea conclude che esiste davvero un divario negli investimenti, che colmarlo stimolerebbe la crescita e che la sostenibilità del debito non è a rischio”. (Geb)