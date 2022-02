Germania: Covid, coalizione di governo divisa su allentamento restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione al governo in Germania, formata da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) è divisa sull'allentamento delle restrizioni per il contenimento del Covid-19 in vigore nel Paese. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la Fdp spinge per “rapide riaperture”. Allo stesso tempo, il cancelliere Olaf Scholz e il ministro dell'Economia e della Protezione del clima Robert Habeck, esponenti rispettivamente della SpD e dei Verdi, intendono “aspettare ancora”, in particolare a causa della diffusione della variante Omicron del coronavirus. Per il ministro della Salute, il socialdemocratico Karl Lauterbach, tale mutazione raggiungerà il picco in Germania “alla fine di febbraio”. Intanto, i contagi nel Paese sono in rapido aumento. (Geb)