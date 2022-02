Russia-Francia: Macron incontra Putin oggi a Mosca, focus su Ucraina e garanzie sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà oggi l'omologo russo Vladimir Putin a Mosca, per discutere soprattutto di Ucraina e delle garanzie di sicurezza in Europa. Nelle ultime settimane, durante diverse conversazioni telefoniche, Macron ha avuto uno scambio di opinioni sulla situazione nell'ex repubblica sovietica sia con Putin che con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dopo l'incontro odierno, è prevista una conferenza stampa congiunta tra i due capi di Stato, come ha anticipato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. (Rum)