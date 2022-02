Russia-Bielorussia: caccia Su-30SM conducono pattugliamenti congiunti confine Unione statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I caccia Su-30SM russi e bielorussi hanno effettuato pattugliamenti congiunti del confine esterno bielorusso, che è anche la frontiera dell'Unione statale Russia-Bielorussia, nell'ambito del test delle forze di reazione. Lo riporta il ministero della Difesa russo in una nota. Il volo è stato effettuato ad un'altitudine di circa ottomila metri e ad una velocità di circa 750 chilometri orari, in formazioni di combattimento a intervalli e con distanze minime tra gli aviogetti. Il 5 febbraio il ministero della Difesa russo aveva comunicato il pattugliamento dello spazio aereo bielorusso da parte di due bombardieri a lungo raggio Tu-22M3 delle forze aerospaziali di Mosca. Il test delle forze di reazione dell'Unione statale Russia-Bielorussia si svolge in due fasi. Nella prima, fino al 9 febbraio, saranno trasferite truppe sul territorio bielorusso, al fine di organizzare la difesa di importanti strutture statali e militari, nonché per presidiare i confini aerei e verificare la prontezza dell'aeronautica. Nella seconda fase, dal 10 al 20 febbraio, si terranno le esercitazioni congiunte "Risolutezza Alleata-2022", in cui saranno elaborate la repressione di aggressioni esterne, la lotta al terrorismo e la tutela degli interessi dell'Unione statale. (Rum)