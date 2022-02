Corea del Sud: Covid, bilancio ancora oltre i 35mila nuovi casi giornalieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per prevenire il sovraffollamento degli ospedali, i soggetti positivi non ricoverati potranno far visita personalmente a cliniche di prima linea nel caso di un peggioramento dei sintomi, evitando così la necessità di un ricovero dei pazienti con sintomatologia lieve. Il ministero della Salute sudcoreano ha annunciato che al programma di diagnosi e prima assistenza aderiranno inizialmente 734 cliniche nel Paese: un numero destinato ad aumentare per far fronte al crescente numero di soggetti positivi in isolamento domiciliare. Il governo sudcoreano non ha ancora deciso se abbandonare il limite di 9 persone agli assembramenti e il coprifuoco delle 21 per alcune tipologie di locali pubblici: entrambe le misure scadranno tra pochi giorni, e necessiterebbero di una proroga. (Git)