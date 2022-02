Regno Unito: Allan (Tesco) su aumento prezzi alimenti, il peggio deve ancora venire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dirigente della catena di supermercati Tesco, John Allan, ha avvertito che in merito all'aumento dei prezzi registrati nel segmento dei prodotti alimentari in Regno Unito "il peggio deve ancora venire". Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", Allan ha affermato di essere consapevole che i consumatori hanno un budget molto ristretto ed è "preoccupante" dover scegliere tra cibo e riscaldamento. Il dirigente ha affermato che nemmeno i produttori e rivenditori di generi alimentari saranno immuni all'aumento dei prezzi. Allan ha inoltre difeso la sua azienda contro le affermazioni dell'attivista Jack Monroe secondo cui i costi dei prodotti alimentari di base stanno aumentando più velocemente rispetto a quelli di altri beni. Allan ha stimato che i prezzi dei supermercati potrebbero aumentare sino al 5 per cento entro la primavera, come conseguenza degli aumenti dei prezzi delle materie prime. Il dirigente di Tesco ha anche riconosciuto che il costo dei generi alimentari sta gravano maggiormente nel budget dei nuclei familiari con redditi più bassi.(Rel)