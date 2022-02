Imprese: mercato Usa, Cimic e Abertis sostengono la crescita della spagnola Acs nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, Cimic e Abertis saranno i tre pilastri alla base dei risultati finanziari di Acs del 2021. Come riferisce il quotidiano "El Espanol", lo scorso anno il Nord America ha rappresentato il 60 per cento delle vendite totali con un portafoglio di 66,3 miliardi di euro a settembre, il 7,4 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Mentre il fatturato della filiale australiana Cimic da gennaio a settembre 2021 è aumentato del 9,2 per cento su base annua fino a raggiungere i 7 miliardi di euro. Il suo utile netto è stato di 196 milioni di euro e nello stesso periodo ha ottenuto nuovi progetti per un valore di 10,3 miliardi di euro. Abertis, invece, ha contribuito con 87 milioni di euro all'utile netto di Acs (96 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2020). Un altro fattore da prendere in considerazione per i risultati di Acs è la plusvalenza di 2,9 miliardi di euro ottenuta dopo la vendita della divisione Servizi industriali al gruppo francese Vinci. La società diretta da Florentino Perez aveva chiuso il settembre 2021 con un utile netto di 545 milioni di euro, il 24,7 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2020. (Spm)