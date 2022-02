Germania: ministra Difesa Lambrecht scettica su prosecuzione missioni in Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, si è detta “attualmente molto scettica” sulla possibilità che le Forze armate della Germania (Bundeswehr) possano “effettivamente continuare” a partecipare alle missioni dell'Onu e dell'Ue in Mali, rispettivamente Minusma ed Eutm Mali. Intervistata dall'emittente televisiva “Zdf”, Lambrecht ha evidenziato: “Non ho l'impressione che saremo più i benvenuti, ecco perché è molto difficile immaginare che questo impegno possa proseguire”. A maggio del 2021, il Bundestag ha approvato il rinnovo fino al 31 maggio prossimo della partecipazione della Bundeswehr a Eutm Mali e Minusma. In corso dal 2013, le missioni sono dedicate rispettivamente all'addestramento delle Forze armate del Mali e alla stabilizzazione del Paese . In particolare, il limite massimo del contingente tedesco in Minusma è rimasto invariato a 1.100 effettivi. In Eutm Mali, il tetto è stato aumentato da 450 a 600 unità. (Geb)