Germania: ministro Salute Lauterbach, allentamento restrizioni Covid molto prima di Pasqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni per il contenimento del Covid-19 in vigore in Germania potranno essere allentate “molto prima di Pasqua”. È quanto affermato dal ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. Tuttavia, ha evidenziato Lauterbach, il prerequisito per allentare le restrizioni contro il Covid-19 è che l'ondata della variante Omicron del virus in corso in Germania raggiunga il picco alla metà febbraio, come previsto. “Non si può vendere la pelle dell'orso prima che venga ucciso”, ha avvertito al riguardo l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Lauterbach ha poi osservato che una decisione sull'allentamento delle misure anti-Covid potrebbe essere assunta alla prossima videoconferenza tra governo federale e Laender sulla gestione della pandemia, in programma al più tardi per il 16 febbraio. Una delibera in tal senso “dipende da come staremo allora”, ha sottolineato il ministro della Salute tedesco. Allo stesso tempo, Lauterbach si è detto rigorosamente contrario ad allentare ora le restrizioni anticontagio, perché sarebbe “folle” dato l'elevato numero di infezioni da Covid-19 in Germania e considerato il funzionamento della strategia di contrasto alla pandemia.(Geb)