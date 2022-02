Germania: presidente commissione Difesa Bundestag, certamente non rimarremo in Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) “certamente” non rimarranno in Mali, dove partecipano alle missioni che Ue e Onu vi svolgono dal 2013, rispettivamente Eutm Mali e Minusma. È quanto affermato dalla presidente della commissione Difesa del Bundestag, Marie-.Agnes Strack-Zimmermann. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'esponente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha evidenziato che “lasciare freneticamente” il Mali è “sconsigliato”. Pertanto, ha osservato Strack-Zimmermann, “ora è necessaria una strategia nel caso in cui arriviamo alla conclusione che non vogliamo più lasciare i nostri militari nel Paese”. A maggio del 2021, il Bundestag ha approvato il rinnovo fino al 31 maggio prossimo della partecipazione della Bundeswehr a Eutm Mali e Minusma. In corso dal 2013, le missioni sono dedicate rispettivamente all'addestramento delle Forze armate del Mali e alla stabilizzazione del Paese africano. In particolare, il limite massimo del contingente tedesco in Minusma è rimasto invariato a 1.100 effettivi. In Eutm Mali, il tetto è stato aumentato da 450 a 600 unità. (Geb)