Green Pass: Deidda (Fd'I), per troppi residenti impossibile rientrare in Sardegna

- Si moltiplicano i casi dei sardi che non possono rientrare nell'Isola a causa del malfunzionamento del sistema della certificazione verde. Lo denuncia il deputato di Fratelli d'Italia, Salvatore Deidda. “Anche questo fine settimana – ha spiegato Deidda - sono costretto a registrare la vergognosa discriminazione perpetrata, attraverso il Super Green pass per chi vive in Sardegna e si trova per motivi personali nel continente. A causa di un malfunzionamento del sistema, infatti, non ci si può imbarcare su una nave o su un aereo e, addirittura, non si trova alloggio in un hotel”. Il parlamentare di Fd'I ha inoltre sottolineato che “un cittadino italiano, nel continente, può raggiungere casa in auto o in taxi ma se deve tornare in Sardegna, per un malfunzionamento del sistema, pur dotato di certificato di negatività e con tre dosi vaccinali, rischia di passare il fine settimana per strada. La pazienza è finita. Scenderemo in piazza per far valere i nostri diritti. Basta discriminazioni”. (Rsc)