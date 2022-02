Business news: settore minerario Brasile, nel 2021 produzione +7 per cento e fatturato +62 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione totale del settore minerario del Brasile ha raggiunto nel 2021 la cifra di 1.150 miliardi di tonnellate, segnando un aumento del 7 per cento rispetto ai 1.073 miliardi di tonnellate prodotti nel 2020. Significativo l'aumento del fatturato globale del settore che ha raggiunto lo scorso anno i 339 miliardi di real (57 miliardi di euro), in crescita del 62 per cento rispetto ai 209 miliardi di real (35 miliardi di euro) registrato nell'anno precedente. Lo riferisce l'Istituto minerario brasiliano (Ibram). Secondo il presidente del consiglio di amministrazione dell'Ibram, Wilson Brumer, la crescita dei ricavi per il settore è dovuto a combinato disposto di forte aumento del prezzo delle principali materie prime minerarie e forte all'apprezzamento del dollaro contro il real brasiliano. (Brb)