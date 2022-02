Business news: Argentina-Cina, siglato contratto per nuova centrale nucleare a Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha siglato un contratto con la Corporazione nucleare della Cina (Cnnc) per la costruzione di una centrale nucleare da 1200 Megawatt nei pressi di Buenos Aires. Lo hanno annunciato oggi autorità dei due paesi in una conferenza tenuta in modalità virtuale. Il contratto di tipo Epc (Engineering, procurement and construction), riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Telam", prevede la fornitura, costruzione e messa in funzionamento di una centrale di tipo Hpr-1000 che utilizzerà uranio arricchito come combustibile ed acqua leggera come refrigerante e moderatore. L'investimento complessivo è di 8 miliardi di dollari. Da parte argentina a siglare il contratto è stata la società statale Nucleoeléctrica Argentina. (Abu)