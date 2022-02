Business news: Colombia, disoccupazione al 13,7 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Colombia è stato del 13,7 per cento nel 2021, 2,2 punti percentuali in meno rispetto al 2020. Lo rende noto il Dipartimento amministrativo nazionale di statistica (Dane), secondo cui il dato è ancora di 3,2 punti superiore a quello pre-pandemia del 2019. Nel solo mese di dicembre 2021, il tasso è stato dell'11 per cento, 2,5 punti in meno rispetto al 13,4 per cento dello stesso periodo del 2020 ma 1,5 punti in più rispetto al 9,5 per cento registrato a dicembre 2019. (Mec)