Business news: Cile: disoccupazione al 7,2 per cento a dicembre

- La disoccupazione in Cile ha segnato nell'ultimo trimestre del 2021 un'ulteriore miglioramento scendendo al 7,2 per cento e registrando un calo complessivo del 3,1 per cento nel 2021. E' quanto riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ine) nel rilevamento mensile pubblicato oggi. Parallelamente, si legge nel documento, l'occupazione nel periodo ottobre-dicembre ha segnato un incremento dell'8,1 per cento su anno. L'incremento equivale in termini nominali a 652 mila posti di lavoro in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tra i settori che hanno registrato maggiori incrementi dell'occupazione nel 2021 ci sono quelli della costruzione, che ha segnato +22 per cento, del turismo, con +30,9 per cento, del commercio, con +8,1 per cento. (Abu)