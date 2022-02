Giappone: Forze di autodifesa hanno scortato asset militari Usa e australiani 22 volte nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di autodifesa del Giappone hanno scortato asset militari di Stati Uniti e Australia in 22 differenti occasioni nel corso del 2021, sulla base della legislazione per la sicurezza collettiva entrata in vigore in quel Paese asiatico nel 2016. Lo ha annunciato il ministero della Difesa giapponese. Le Forze di autodifesa hanno scortato asset della Marina militare australiana per la prima volta in occasione di una esercitazione militare congiunta lo scorso novembre, dopo la firma dell'accordo difensivo bilaterale tra Tokyo e Canberra. Gli altri 21 casi hanno interessato invece asset militari statunitensi, in calo rispetto ai 25 casi del 2020. Sino allo scorso novembre gli Stati Uniti erano l'unico Paese terzo destinatario di missioni di protezione delle Forze di autodifesa giapponesi, la prima delle quali risale a maggio 2017. (segue) (Git)