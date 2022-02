Usa: Democratici provano a lasciarsi alle spalle la retorica sul definanziamento della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico Usa sta tentando di lasciarsi alle spalle la retorica sul taglio dei finanziamenti alla polizia promossa nel 2020 durante le proteste del movimento Black Lives Matter (Blm), in vista delle elezioni di medio termine in programma il prossimo novembre. Los crive il quotidiano "The Hill". Consapevoli dell'impopolarità di tali misure, adottate con convinzione da sindaci e governatori democratici nel corso dell'ultimo biennio, al costo di un sensibile aumento del tasso di criminalità nei grandi contesti urbani, I Democratici sono decisi a voltare definitivamente pagina. Un'occasione in tal senso è stata fornita dalla visita del presidente Usa Joe Biden a New York dello scorso 3 febbraio, quando il presidente ha dichiarato che la soluzione alla violenza "non è quella di abbandonare le nostre strade". Biden ha incontrato il nuovo sindaco democratico di New York, Eric Adams, un ex capitano del dipartimento di polizia cittadino, e la governatrice Kathy Hochul, ed ha annunciato nuovi piani della sua amministrazione tesi a combattere la violenza armata, in risposta all'uccisione di due agenti di polizia da parte di un uomo in possesso di un'arma detenuta illegalmente. (Nys)