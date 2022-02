Pakistan: Islamabad modernizza le due forze aeree con 50 caccia Jf-17

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza aerea del Pakistan riceverà in dotazione il prossimo anno 50 aerei da combattimento Pac Jf-17 Thunder, che andranno a rimpiazzare velivoli più vecchi ancora in servizio nelle Forze armate di quel Paese. Lo riferiscono fonti della Difesa pakistana citate dal quotidiano "Nikkei", secondo cui i nuovi velivoli voleranno in occasione della parata militare per Giornata nazionale pakistana, il prossimo 23 marzo. Il Jf-17 è un caccia monoposto multiruolo a motore singolo di quarta generazione realizzato congiuntamente da Pakistan Aeronautical Complex (Pac) e dall'azienda aerospaziale cinese Chengdu Aircraft Corporation (Cac). Il velivolo è stato progettato per rimpiazzare i velivoli A-5C, F-7/Pg, Mirage III e Mirage V attualmente in servizio con l'Aeronautica militare pakistana, ed è dotato di capacità "high off-boresight" per l'ingaggio di un obiettivo da qualsiasi direzione, unitamente a limitate capacità di evasione dei radar. (Res)