Usa: Covid, esperti favorevoli a revoca obblighi mascherine

- Un numero crescente di esperti di salute pubblica degli Stati Uniti si sono espressi in favore di una ulteriore revoca delle restrizioni pandemiche relative all'utilizzo delle mascherine, in considerazione dell'allentamento della pressione causata dalla variante Omicron e delle nuove evidenze scientifiche che paiono ridimensionare l'efficacia effettiva delle mascherine nella prevenzione del contagio. "non possiamo restare in uno stato di emergenza perpetua", ha dichiarato leana Wen, docente di salute pubblica presso la George Washington University interpellata dal quotidiano "The Hill". "Le persone sono allo stremo". Negli Stati Uniti il panorama delle restrizioni e degli obblighi legati all'emergenza pandemica è diversificato, ma in diverse aree del Paese, incluse New York e Washington, permane l'obbligo di indossare la mascherina in pubblico e nelle scuole. Il timore espresso da diversi esperti Usa è anche che un mancato allentamento delle restrizioni nel periodo primaverile e estivo possa comportare l'impossibilità di attuare rigorosamente nuove misure emergenziali il prossimo inverno, laddove necessario. (Nys)