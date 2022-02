Corea del Sud: presidenziali, conservatore Yoon in vantaggio nei sondaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il primo dibattito televisivo tra i candidati alla presidenza della Corea del Sud si è tenuto nella serata del 3 febbraio. I candidati di punta - il democratico Lee Jae-myung e il conservatore Yoon Suk-yeol del Partito del potere dei nazionali (Ppp), si sono confrontati con Ahn Cheol-oo del Partito popolare e Sim Sang-jeung del Partito di giustizia, formazione a sinistra del Partito democratico. Durante il dibattito, durato circa due ore, dalle ore 20 alle 22, i candidati alla presidenza si sono confrontati su una gamma di tematiche, dalle storture del mercato immobiliare sino alla diplomazia e alle relazioni inter-coreane. Yoon e Lee hanno ingaggiato un acceso dibattito in merito all'opportunità di mantenere sul territorio sudcoreano le batterie di difesa missilistiche statunitensi Thaad: Yoon ha argomentato che il Paese ha bisogno dell'ombrello di difesa costituito dai missili Patriot per le minacce a corto raggio e dai Thaad per l'intercettazione dei missili ad altitudini elevate. Lee e Yoon si sono anche scontrati in merito agli scandali corruttivi che lambiscono i due candidati, e in particolare la moglie del conservatore Yoon e collaboratori di Lee in merito ad un progetto di sviluppo immobiliare quando questi era sindaco di Seongnam. Yoon ha negato inoltre di aver mai proposto l'abolizione del salario minimo o il sistema della settimana lavorativa di 52 ore. (segue) (Git)