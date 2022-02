© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, visiteranno l'Asilo Nido "Il Trenino" nel Municipio VII.Roma, via Carfizzi 30 (ore 10:30)REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero della Regione Lazio e Eriprando Guerritore, presidente di Ater Roma visitano il cantiere del Complesso Ater di Via Pietro Gasparri. (ore 15) (segue) (Rer)