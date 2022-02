Vaticano: Papa, il "chiacchiericcio" alimenta l'aggressività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, rispondendo a Fabio Fazio, ha voluto sottolineare la necessità di mettere fine al "chiacchiericcio" che alimenta l'aggressività: "Comincia con una cosa piccola, con la lingua, con il chiacchiericcio. Il chiacchiericcio nelle famiglie, tra le persone distrugge l'identità. Se hai una cosa contro l'altro o te la mangi o vai da lui e glielo dici in faccia, ci vuole coraggio". Il Pontefice ha voluto inoltre evidenziare che l'aggressività sociale è causa dei suicidi giovanili: "Il problema dell'aggressività sociale è stato studiato bene da psicologi e quindi non ne parlo. Sottolineo solo quanto è cresciuto il numero dei suicidi giovanili. C'è un'aggressività che scoppia, pensa al bullismo nelle scuole, è un problema sociale, non di una sola persona. L'aggressività va educata, c'è un'aggressività positiva è una distruttiva". (Civ)