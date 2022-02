Vaticano: Papa, tutti abbiamo diritto di essere perdonati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Papa rispondendo a Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' ha spiegato che tutti "abbiamo diritto di essere perdonati". Il Pontefice ha sottolineato: "Lo sguardo dall'alto in basso non è lecito, mai: è lo sguardo di chi domina. Dio ci ha fatto buoni ma liberi, la libertà è quella che ci permette di fare tanto bene ma anche tanto male, siamo liberi. Siamo liberi e padroni di prendere le nostre decisioni, anche sbagliate. La capacità di essere perdonato è un diritto umano, tutti abbiamo il diritto di essere perdonati se chiediamo il perdono – ha osservato Bergoglio - abbiamo dimenticato che chi mi chiede il perdono ha il diritto di essere perdonato, se si ha qualche debito con la società va pagato ma col perdono. Il padre del figliol prodigo aspettava i figlio per perdonarlo". (Civ)