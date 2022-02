Business news: Brasile, movimentazione portuale +4,8 per cento nel 2021 su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore portuale brasiliano, che include porti pubblici e privati del Paese, ha movimentato 1,21 miliardi di tonnellate di merci nel 2021. Lo riferisce l'Agenzia nazionale dei trasporti per via navigabile (Antaq), evidenziando che Il numero rappresenta una crescita del 4,8 per cento rispetto all'anno precedente 2020. "Sono numeri molto positivi, che mostrano il successo dei nostri programmi e il potenziale del settore del cabotaggio che può essere sfruttato ancora di più", ha affermato il direttore generale di Antaq, Eduardo Nery, nel corso di una conferenza stampa. Durante l'evento, il ministro delle Infrastrutture, Tarcisio Gomes de Freitas, ha celebrato la crescita della movimentazione delle merci nei porti. "Quando il settore produttivo ha avuto bisogno di una risposta, il settore portuale ha dato quella risposta", ha detto, criticando l'ondata di pessimismo nei confronti dell'economia brasiliana. (Brb)