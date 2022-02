Vaticano: Papa, pregare è ciò che fa il bambino quando chiama mamma e papà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pregare è quello che fa il bambino quando si sente impotente, papà, mamma: questo il primo grido della preghiera". Lo afferma Papa Francesco nel corso dell'intervista con Fabio Fazio su Rai3. Il Pontefice ha poi osservato: "Pregare significa guardare i propri limiti, bisogni peccati. Per noi cristiani pregare è incontrare papà, questa parola non l'ho inventata io, noi diciamo papà non padre. Se dici papà a Dio significa che stai andando bene. I bambini nel loro sviluppo psicologico passano per quella che si chiama l'età dei perché: si svegliano, vedono la vita e non capiscono, ma se guardiamo bene il bambino non aspetta la risposta del papà fa subito un'altra domanda, quello che vuole il bambino è che lo sguardo del papà sia su di lui e questo gli dà sicurezza. Pregare è un po' tutto questo".(Civ)