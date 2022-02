Speciale energia: Kosovo, premier Kurti, inevitabili aumenti nei prezzi dell'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' impossibile evitare aumenti nei prezzi dell'energia in questo periodo, così come sussidi e disconnessioni. Lo ha affermato il premier kosovaro, Albin Kurti, parlando a margine della visita effettuata con la presidente Vjosa Osmani alla piazza dei martiri a Podujeva prima di ricevere nel pomeriggio a Pristina gli inviati speciali per i Balcani di Usa e Ue, Gabriel Escobar e Miroslav Lajcak. In ogni caso, ha precisato Kurti, il rapporto dell'ufficio di regolamentazione del mercato dell'energia "non è né finale né fatale". I partiti dell'opposizione in Kosovo hanno intanto duramente accusato il governo per l'aumento dei prezzi energetici nel mezzo dell'attuale crisi. "Siamo consapevoli che c'è una crisi globale, ma siamo sicuri che questo governo ha fallito miseramente nella gestione della crisi", hanno dichiarato dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk), aggiungendo: "Se necessario proteggeremo i diritti dei cittadini davanti alla Corte costituzionale". (Alt)