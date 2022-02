Kosovo-Serbia: inviati speciali di Ue e Usa auspicano passi concreti nel dialogo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche gli inviati speciali per i Balcani di Stati Uniti e Unione europea hanno parlato con i giornalisti in Kosovo dopo l'incontro avuto lunedì sera con il primo ministro di Pristina Kurti. L'inviato speciale dell'Ue ha affermato che Bruxelles e Washington stanno lavorando l'una al fianco dell'altra con la "stessa visione" per il Kosovo e per il processo di dialogo. Secondo Lajcak, il quadro relativo alla ripresa del dialogo tra Kosovo e Serbia sarà più chiaro nelle prossime settimane. L'inviato statunitense, da parte sua, ha sottolineato il sostegno di Washington all'indipendenza ed all'integrità territoriale del Kosovo. "Avete dimostrato di essere un partner solido, un buon amico e vi ringraziamo per questo", ha dichiarato Escobar intravedendo "opportunità straordinarie" per il Kosovo e per la regione. "Voi siete europei, siete economicamente, culturalmente e storicamente europei", ha dichiarato l'inviato speciale Usa rimarcando il pieno sostegno al dialogo tra Kosovo e Serbia mediato dall'Ue. (segue) (Alt)