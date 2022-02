Kosovo-Serbia: inviati speciali di Ue e Usa auspicano passi concreti nel dialogo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente kosovara, Vjosa Osmani, ha ricevuto lunedì pomeriggio a Pristina gli inviati speciali per i Balcani dell'Ue e degli Usa, Miroslav Lajcak e Gabriel Escobar. Una nota diffusa dalla presidenza kosovara dopo l'incontro riferisce che Osmani ha sottolineato che "il Kosovo è impegnato in un dialogo incentrato sul riconoscimento reciproco" e che "il Kosovo lo ha dimostrato con il suo impegno attivo e le proposte avanzate durante tutto il processo". La presidente kosovara ha inoltre "ribadito la posizione del Kosovo secondo cui l'accordo sul riconoscimento reciproco non dovrebbe pregiudicare la sovranità, l'integrità territoriale e l'ordine costituzionale del Kosovo". "È già chiaro che la Serbia sta bloccando i progressi nel dialogo attraverso il suo approccio non costruttivo", ha affermato Osmani indicando che la Serbia non ha dato attuazione ad alcune intese concordate e che Pristina vuole essere trattato su un piano di uguaglianza nel dialogo mediato dall'Ue. (Alt)