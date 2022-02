Serbia: ministro Esteri Selakovic riceve domani inviati Usa e Ue a Belgrado (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo del Kosovo è impegnato al servizio di tutti i cittadini, a prescindere dalla loro appartenenza etnica o religiosa", ha dichiarato il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, parlando ai giornalisti dopo l'incontro lunedì sera a Pristina con gli inviati speciali di Ue e Usa, Miroslav Lajcak e Gabriel Escobar. Kurti ha detto di aver illustrato agli interlocutori le riforme in corso di attuazione in Kosovo in campo economico e giudiziario, sottolineando anche gli sforzi per contenere la diffusione del Covid-19 con "oltre il 60 per cento della popolazione sopra i 16 anni vaccinata". Riguardo il dialogo tra Pristina e Belgrado, Kurti ha osservato che questo deve essere un processo "dal quale traggono beneficio i cittadini di entrambi i Paesi". "Siamo anche impegnati per la cooperazione regionale, sosteniamo fortemente il processo di Berlino e un mercato regionale comune. Ho ribadito che l'integrazione europea ed euro-atlantica non ha alternative", ha concluso il premier kosovaro. (Seb)