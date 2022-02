Serbia-Kosovo: inviati Usa e Ue oggi in visita a Belgrado (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il leader del Pdk, un accordo tra Kosovo e Serbia "non deve danneggiare la sovranità statale, l'integrità territoriale e l'ordine costituzionale". Anche il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Lumir Abdixhiku, ha commentato l'incontro auspicando una piena normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado "nel rispetto dell'integrità territoriale del Kosovo, la sua sovranità e l'ordine costituzionale". Il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj, ha ribadito il suo impegno per un accordo comprensivo e legalmente vincolante tra Pristina e Belgrado, il cui epilogo dovrà essere "il reciproco riconoscimento all'interno degli attuali confini". Secondo Haradinaj, un tale accordo "può essere raggiunto solo attraverso il ruolo attivo degli Stati Uniti d'America". (segue) (Seb)