Serbia: ministro Esteri Selakovic con Escobar e Lajcak, focus su dialogo con Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interlocutori hanno discusso delle questioni regionali e in quest'occasione il ministro Selakovic ha sottolineato che la Serbia è coerente nel non interferire negli affari interni dei Paesi vicini, oltre che ferma nella posizione secondo cui tutti i disaccordi devono essere risolti attraverso il dialogo politico. Per quanto riguarda il dialogo tra Belgrado e Pristina, il ministro ha detto ai suoi interlocutori che le autorità serbe sono pronte a continuare il dialogo e aperte al raggiungimento di un accordo di compromesso che sia reciprocamente accettabile. Selakovic ha ricordato che Belgrado ha adempiuto quasi a tutti gli obblighi derivanti dal dialogo, mentre Pristina, a quasi nove anni dal raggiungimento dell'accordo di Bruxelles, non ha adempiuto alla parte principale, ovvero la formazione dell'Unione dei comuni a maggioranza serba. (segue) (Seb)