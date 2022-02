Serbia: ministro Esteri Selakovic con Escobar e Lajcak, focus su dialogo con Pristina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro serbo ha ringraziato i suoi interlocutori per il loro impegno personale in tale processo, ma ha anche avvertito del pericolo "dei continui sforzi di Pristina per rendere privo di senso il dialogo" e destabilizzare la regione con mosse unilaterali. A proposito dell'organizzazione delle imminenti elezioni in Serbia e della possibilità di voto per i serbi in Kosovo, Selakovic ha sottolineato l'importanza di risolvere la questione in via prioritaria, ricordando che negli ultimi due decenni tutti i cicli elettorali organizzati da Belgrado si sono svolti in Kosovo con l'assistenza dell'Osce. (Seb)