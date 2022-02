Kosovo: premier Kurti, Associazione comuni serbi non ha passato test Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei comuni a maggioranza serba non ha passato il test della Corte costituzionale kosovara. Lo ha sottolineato il premier del Kosovo, Albin Kurti, parlando ai giornalisti dopo la decisione del governo di Pristina di nominare i componenti delle aziende energetiche pubbliche Trepca e Kek. "I serbi in Kosovo, come gli albanesi, i turchi, i rom, i bosgnacchi, gli egiziani e gli ashkali hanno bisogno di giustizia e lavoro, non di un'Associazione che aumenterebbe le tensioni, danneggerebbe i nostri rapporti e farebbe gioire qualcuno a Belgrado", ha dichiarato Kurti rimarcando che il governo da lui guidato intende rispettare la Costituzione del Kosovo mentre il dialogo con la Serbia dovrebbe concludersi con il reciproco riconoscimento. (segue) (Alt)