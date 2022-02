Kosovo: fonti stampa, inviato speciale britannico Peach prossima settimana in visita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale per i Balcani del Regno Unito, Stuart Peach, si recherà in visita in Kosovo la prossima settimana. E' quanto apprende il portale d'informazione "Gazeta Express" da proprie fonti. La visita non è stata confermata esplicitamente dall'ambasciata britannica a Pristina che tuttavia ha affermato che Peach si recherà in visita in tutti i Paesi della regione balcanica. La visita di Peach seguirebbe a stretto giro quelle da parte degli invitati di Ue e Usa, Miroslav Lajcak e Gabriel Escobar, recatisi congiuntamente a Pristina e Belgrado in questi giorni. (Alt)