Vaticano: Papa da Fazio, sopporto come tutte le altre persone e mi aiuta tutta la Chiesa

- Papa Francesco è in collegamento con Fabio Fazio, ospite di 'Che tempo che fa'. Il conduttore ha ringraziato in apertura di collegamento il Santo Padre che ha ricambiato per l'invito ricevuto. Bergoglio rispondendo alla prima domanda di Fabio Fazio ha sottolineato: "Non sarei onesto se dicessi che sopporto tanto. No io sopporto come gli altri e non sono solo: ho tante persone che mi aiutano. I vescovi, la Chiesa tutta. Non sono campione di peso, sopporto come tutte le altre persone". (Civ)