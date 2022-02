Vaccino: Speranza, obbligo per over 50 per tutela delle persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E'stata giusta la scelta dell'obbligo vaccinale per personale sanitario, scolastico e delle Rsa: estenderlo agli over 50 è stato un modo per proteggere quelle persone. Lo afferma il ministro della Salute Roberto Speranza su SkyTg 24. "Con questo numero di casi, senza vaccinazioni, in altri tempi siamo stati costretti a chiudere. Abbiamo evitato le chiusure grazie a una straordinaria campagna di vaccinazione", aggiunge il ministro. (Rin)