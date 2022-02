Vaticano: Papa, si pensa prima alla guerra poi alle persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, rispondendo a Fabio Fazio a 'Che Tempo Fa' ha evidenziato come ormai "si pensa prima alla guerra poi alle persone". Il Pontefice ha osservato: "C'è un problema di categorizzazione, di primo e secondo posto e le guerre, mi dispiace dirlo, in questo momento sono al primo posto. Bambini, migranti, poveri, coloro che non hanno da mangiare non contano, sono nelle categorie basse, non sono al primo posto. Nell'immaginario universale – ha continuato Bergoglio - quello che conta è la guerra. Con un anno senza fare armi si può dare da mangiare e fare educazione per tutto il mondo in modo gratuito, ma questo è in secondo piano. Si pensa di guerre, è duro ma è la verità. La prima categoria è la guerra, gli altri al secondo posto. Guerra ideologica, commerciali, di potere, per andare avanti e tante fabbriche di armi". (Rsc)