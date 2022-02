Business news: Cile, Rosanna Costa prima donna presidente della Banca Centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha nominato Rosanna Costa Costa come nuovo presidente della Banca Centrale. Consigliere dell'istituto dal 2017, Costa diventa la prima donna a guidare l'autorità monetaria nella storia del Cile. La nomina segue le dimissioni date da Mario Marcel, destinato ad assumere il ruolo di ministro delle Finanze nel governo del presidente eletto, Gabriel Boric. "Mi congratulo con Rossana Costa per la sua designazione a prima presidente della Banca Centrale, e le auguro succerò nella sua gestione", ha scritto Boric in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Dal governo lavorerò per costruire una relazione collaborativa con al Bc, sempre pensando nel bene del Cile e osservando pieno rispetto alla sua autonomia", ha aggiunto. (Abu)