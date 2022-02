Business news: Aerolinas Argentinas riprende collegamenti con Brasilia, Curitiba e Porto Alegre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia area argentina Aerolineas Argentinas riprenderà da aprile i collegamenti con tra importanti città del Brasile. I voli verso per Porto Alegre, Curitiba e Brasilia (Jorge Newbery), riprenderanno con quattro collegamenti settimanali. In particolare la compagnia di bandiera argentina aveva sospeso i voli da e verso Porto Alegre e Curitiba nel marzo del 2020, all'inizio della pandemia di nuovo coronavirus, mentre la rotta che collega Buenos Aires a Brasilia era stata sospesa quattro anni fa. La compagnia spiega la decisione come parte di una strategia per riattivare il turismo ricettivo, che non si è ancora ripreso del tutto lo scorso anno. L'attuale domanda di viaggi internazionali rappresenta infatti solo il 45 per cento del volume che la compagnia aerea registrava nel periodo pre-pandemia. Il traffico attuale di Aerolinas è pari all'88 per cento rispetto al periodo pre-pandemia e punta a raggiungere il 93 per cento a marzo. (Brb)