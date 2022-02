© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, visiteranno l'Asilo Nido "Il Trenino" nel Municipio VII.Roma, via Carfizzi 30 (ore 10:30)REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero della Regione Lazio e Eriprando Guerritore, presidente di Ater Roma visitano il cantiere del Complesso Ater di Via Pietro Gasparri. (ore 15) (segue) (Rer)