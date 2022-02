Migranti: Papa, quello che si fa è criminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con i migranti quello che si fa è criminale". Lo ho detto papa Francesco da Fabio Fazio. "Per arrivare al mare soffrono tanti, ci sono dei filmanti dei lager in Libia. Soffrono poi rischiano per attraversare il mediterraneo, poi alcuni a volte sono respinti. Ci sono le navi che girano cercando un porto. Questo succede oggi". Quindi un'esortazione al mondo politico: "Una cosa è vera: ogni Stato deve dire quanti migranti può accogliere. Ma questo lo deve dire la politica interna: fino a questo numero posso accogliere. Poi c'è l'unione europea: basta mettersi d'accordo. Il migrante va accompagnato, promosso e integrato nella società".