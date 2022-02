Vaticano: Papa, non so perché soffrono i bambini ma l'unica strada è soffrire con loro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho una risposta al perché soffrono i bambini: io trovo una sola strada: soffrire con loro". Lo ha affermato papa Francesco ospite da Fabio Fazio. Il Pontefice ha spiegato: "L'odio e la distruzione è nelle mani di un altro, il Signore accompagna sempre e rispetta. Dio è forte e onnipotente nell'amore. Con il male non si parla, dialogare con il male è pericoloso. Anche io mi sono trovato nella condizione di dialogare con il male ed è brutto. Gesù non ha mai dialogato con il male. Questo vale per tutte le tentazioni". (Civ)